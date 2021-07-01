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Минздрав гарантирует вторую дозу COVID-вакцины всем, кто получил первую

01.07.2021 / 16:48
Все, кто получил первую прививку от COVID-19, гарантированно получат и вторую дозу вакцины.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

"Все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую дозу. Это касается всех препаратов, используемых в Украине. Записи о вакцинировании сохраняются на уровне центральной базы данных электронного здравоохранения и с разрешения пациента доступны медицинским работникам. Поэтому, если есть запись о первой прививке, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - сообщили в Минздраве.

В случае, если человека не записали на получение второй дозы вакцины во время первой прививки, в Минздраве советуют при приближении даты второй прививки обратиться в тот же центр вакцинации или пункт прививки, где была проведена первая вакцинация.

Если же на вакцинацию человека записывал работодатель, он организует и вторую прививку.

Напомним, с начала кампании по вакцинированию привито 1 933 946 человек, из них получили 1 дозу - 1 933 944 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 649 524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 583 468 прививок.

Источник

вакцина, Минздрав
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