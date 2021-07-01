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Рада приняла необходимый для сотрудничества с МВФ "банковский" законопроект

01.07.2021 / 10:46
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4367 об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

Документ поддержали 279 нардепов, сообщает пресс-служба Рады.

Закон принят с необходимыми технико-юридическими правками.

Закон совершенствует вопросы регулирования деятельности банков, укрепление банковской системы Украины, устранения накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательной и регуляторной деятельности Нацбанком, а также приведено законодательство Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках.

Законом совершенствует ряд положений ЗУ "О банках и банковской деятельности", в частности, в части: требований к капиталу банков; банковского надзора; полномочий совета банка, системы внутреннего контроля и управления рисками; требований относительно приобретения существенного участия в банке; связанных лиц; создание и лицензирование банков; порядка открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины и др.

Кроме этого, предполагается внедрение новой структуры капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности к их коллективной пригодности.

Также НБУ предоставляется право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Отмечается, что основной целью законопроекта является, в частности, усиление ответственности наблюдательного совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Ко второму чтению нардепы подали почти 1,5 тысячи правок.

Так, нардепы отказались от ликвидации должности первого заместителя главы НБУ, также служащим НБУ не стали запрещать получать кредиты в банках и других финучреждениях.

Кроме этого, член совета НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена совета.

Напомним: в мае Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

Источник

МВФ, ВР
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