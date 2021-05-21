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Рада приняла за основу необходимый для сотрудничества с МВФ "банковский" законопроект

21.05.2021 / 12:18
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

 

За законопроект проголосовали 258 нардепов.

Как сообщается на сайте Рады, цель законопроекта - совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранения накопленных проблемных вопросов, приведения законодательства Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках.

Кроме этого, предлагается внедрить новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности к их коллективной пригодности.

Также НБУ предлагают предоставить право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Напомним: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине.

В Национальном банке рассчитывают в течение нескольких недель выйти на соглашение на уровне персонала с Международным валютным фондом, после этого до конца июня выполнить предварительные меры.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

В МВФ говорят, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Источник

МВФ, ВР
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