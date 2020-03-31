Зеленский: для нас очень важна помощь МВФ

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 30 марта.

"Сейчас всем сложно, сложно всему миру, очень сложно Украине, и для нас очень важна сегодня именно поддержка экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы у нас действительно состоялось подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон", - отметил глава государства.

Зеленский призвал парламент не делиться сейчас на "партию власти" и "оппозицию" и поддержать украинскую экономику.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№3260) имеет целью исключить отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврата несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

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