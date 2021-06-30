Средняя зарплата за год увеличилась на 28% - Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2021 года составила 13 499 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с апрелем 2021 года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с маем 2020 года) увеличился на 28,1%.

Самая большая средняя номинальная зарплата за май 2021 года была в сфере информации и телекоммуникаций - в среднем 25 265 грн (на 37,8% больше, чем за май 2020 года). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой деятельности (21 965 грн, на 16,6% больше); на третьем - государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (17 931 грн, на 20,7% больше).

Самые маленькие средние номинальные зарплаты за май 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания (8 875 грн, на 130,5% больше, чем за май 2020 года); административного и вспомогательного обслуживания (10 726 грн, на 17,7% больше); в строительстве (10 920 грн, на 24,9% больше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за май 2020 года составила по Украине 10 542 грн, что на 3,0% больше, чем за май 2019 года.

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