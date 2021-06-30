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Путин напрямую поддержал Медведчука и заявил, что от исхода дела лидера ОПЗЖ будут зависеть отношения России и Украины

30.06.2021 / 15:57
Путин сегодня более чем популярно объяснил, что отношения между Россией и Украиной, как и возможность встречи с Зеленским, будут напрямую зависеть только от исхода дела лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

Во время прямой линии Путину задали вопрос о том, планирует ли он встречаться с Зеленским и почему Украина при ее риторике в отношении России не в ходит в список недружественных стран.

Ну и здесь Путин напомнил о том, что "сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к РФ". Не забыл он и внесенном Зеленским проекте закона о коренных народах, последствия от которого, по мнению Путина, "сопоставимы с применением какого-то оружия массового поражения".

Здесь же лидер РФ в который раз четко очертил "красные линии", которые перешагнул Зеленский в подавлении оппозиции в Украине.

"Ну, вот Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом – взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные", — заявил Путин.

После этого он максимально простыми словами, чтобы в конце концов понял уже даже Зеленский, объяснил, что с такой борьбой с оппозицией в лице Медведчука у украинской власти нет никаких шансов на строительство нормальных отношений с Россией.

"Подавляют на корню - кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже", — сказал Путин, в сотый раз дав Зеленскому шанс одуматься.

Таким же прямым текстом Путин сказал, что его встреча с Зеленским возможна только в том случае, "когда будет ясно о чем говорить", намекая на то, что пока в Украине идет судилище над Медведчуком - говорить не о чем.

Лидер РФ и так сделал скидку Зеленскому в виде нескольких повторов своей позиции, учитывая его "клоунско-криворожское" образование. Другого шанса услышать позиции Путина у Зеленского уже не будет. И либо сегодня же преЗЕденту нужно перестать заниматься своим самодовольствием и остановить судилище над Медведчуком, либо же навсегда потерять возможность диалога с Россией и пожинать все вытекающие из этого последствия.

ДумайТЕ, господин Зеленский.

Кирилл Ковальчук

Путин, Медведчук, Зеленский, Ковальчук
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