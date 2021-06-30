Рада сделала шаг к созданию территориальной обороны в Украине

Об этом сообщает шла речь на заседании ВР 29 июня.

За документ проголосовали 318 нардепов.

Документ предлагает сформировать в Украине национальное сопротивление и содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

В законе прописаны задачи территориальной обороны, движения сопротивления и особенности подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Документ определяет принципы финансирования и материального обеспечения нацсопротивления и социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

В проекте предусмотрен порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления.

Определены и полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Напомним, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на создание теробороны уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.

Завитневич назвал добровольцев ТРО "организационным ядром" для построения нового вида войск.

Кроме того, Зеленский также внес в Раду закон, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.

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