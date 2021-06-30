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В Запорожье священники УПЦ искали пути решения семейных проблем

30.06.2021 / 15:10
В Запорожье священники УПЦ искали пути решения семейных проблем
Источник: Центр информации УПЦ
Поводом для проведения встречи стали жалобы со стороны прихожан на трудности, связанные с насилием в семье и воспитанием детей

В Запорожье прошел семинар для священников Украинской Православной Церкви, посвященный проблемам семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, встречу, организованную епархиальным отделом по социальному служению, провела начальник управления по делам детей Запорожского городского совета Наталья Сиворакша.

В епархии отметили, что поводом для проведения встречи стали жалобы со стороны прихожан на трудности, связанные с насилием в семье и воспитанием детей.

По мнению Натальи Сиворакши, многие проблемы носят социальный характер и являются типичными для нашего времени. «Прежде всего, это связано с развитием социальных сетей и интернета, который негативно влияет на недостаточно сформировавшуюся психику подростка», - сказала она.

«Подросток до достижения им 12-летнего возраста должен пользоваться интернетом только под присмотром родителей и в учебных целях. К сожалению, достичь определенных успехов в этом направлении удаётся не каждой семье. Необходима помощь специалистов и неравнодушных людей. Чем и занимается Центр социальной поддержки детей и семьи «Затишна домiвка». Отрадно, что Церковь не стоит в стороне и делает много для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Ведь семья всегда входила для неё в ранг особых, жизненно важных ценностей, поскольку именно она является хранительницей нравственных устоев, традиций и обычаев. Именно здесь закладывается система нравственных координат поведения человека в социуме. Сейчас многим трудно в стране, особенно матерям и детям. Поэтому для них, и для всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, готовы оказать помощь усилиями сотрудников Центра», – подчеркнула она.

Среди других проблем, которые были затронуты в ходе беседы, стала тема домашнего насилия.

По словам Натальи Сиворакши, количество жалоб на домашнее насилие не может не беспокоить и заставляет принимать срочные и конкретнее меры.

«Центр «Затишна домiвка» оказывает помощь жертвам домашнего насилия – физического и психологического – как со стороны мужчин, так и женщин. Здесь они могут находиться до 90 дней. Главное – это решить их психологические проблемы и знать, куда они собираются возвращаться, чтобы предупредить рецидивы», – сказала она.

«Для решения многих проблем в семье, необходимо их не замалчивать, а публично об этом говорить. Чем больше будет всякого рода информационных кампаний, тем большее число людей смогу воспользоваться услугами специалистов. А это значит, что о семье в будущем перестанут говорить только в негативном контексте, и она вновь займет подобающее ей место в жизни общества», - считают участники встречи.

Источник: Inpress.ua
семья, УПЦ, запорожская епархия
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