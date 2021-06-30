Енин о катастрофе МАУ: Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, решение соглашаться или нет на компенсацию Тегерана в размере 150 тысяч долларов будет приниматься каждой потерпевшей семьей.

"Мы как правительство уверены, что и сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности.

"Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - добавил Енин и добавил, что не может прогнозировать дату, когда Тегеран выплатит деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран хочет выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ до официального решения суда.

При этом украинская сторона не согласна с тем, что Тегеран в одностороннем порядке установил сумму компенсаций.

Корпус страж исламской революции Ирана сбил украинский самолет 8 января 2020 года при вылете из Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек.

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