Епископ УПЦ назвал главную ошибку экуменического движения

Экуменическое движение может быть жизнеспособно, если вернется к действительно конструктивному диалогу, построенному на святоотеческих принципах.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

Епископ Виктор констатировал, что все чаще многие православные иерархи, преимущественно из грекоязычных Церквей, говорят о важности экуменизма и единства христиан перед лицом секулярного мира.

«При этом экуменизм понимается как некое универсальное средство, способное преодолеть все разногласия, разделяющие христианство уже на протяжении многих веков. Разногласия не в традиции, не в культе, а в догматах веры. Речь идет о разногласиях мировоззренческих, а не о культурных или обрядовых», – отметил он.

Владыка пояснил, что в начале возникновения экуменическое движение имело другой оттенок. «Тогда речь шла о создании площадки для диалога, которая должна была помочь христианам понять друг друга, осознать, что действительно их разделяет и найти пути, которые способствовали бы единению. Само же единение понималось не как механическое соединение различных частей, а как результат определенных изменений внутри тех или иных христианских деноминаций», - сказал архиерей.

«Православие, в этом смысле, понимало единство только в контексте отказа протестантских и католических деноминаций от своих догматических заблуждений, возникших намного позже утверждения Символа веры и святоотеческого восприятия евангельских истин. Единственным условием молитвенного общения с инославными могло быть только возвращение к «точке расхождения» – и ничего больше. Экуменическое движение воспринималось как движение переосмысления протестантами и католиками своих воззрений, которое должно было вернуть их к традиции и догматам древней Церкви, сохранившихся в Православии», – подчеркнул он.

Архиерей отметил, что сегодня экуменизм понимают совершенно иначе. «В понимании многих – это движение навстречу механическому, внешнему единству с католиками и протестантами. При этом догматы веры, евангельские истины воспринимаются не как условия единства, а как препятствия к его достижению, и «единство мыслится исключительно в категориях «договоров», «союзов» и «формул», но не в категориях отказа от догматических заблуждений и искажений», - считает владыка.

«На днях папа Франциск на встрече с митрополитом Халкидонским Константинопольского патриархата Эммануилом (Адамакисом) заявил о том, что католикам и православным для того, чтобы достичь единства, пора «сломать стену предрассудков» и «преодолеть вредные споры». На наш взгляд, догматы – это не предрассудки, а фундамент нашей веры. Если сломать фундамент, то тут же разрушится здание, построенное на нем.

Поэтому, экуменическое движение только тогда может быть жизнеспособно, если вернется к действительно конструктивному диалогу, построенному на святоотеческих принципах и пенитенциарной догматической и канонической дисциплине», – подытожил епископ Виктор.