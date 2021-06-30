Немецкие СМИ: Зеленскому не нужна борьба с коррупцией, его цель – Медведчук

Об этом пишет сайт крупной немецкой медиакомпании Bne IntelliNews.

Интернет-издание напоминает, что в феврале 2021 года Зеленский ввел санкции против Медведчука, несмотря на то, что согласно украинской Конституции, санкции могут быть применены к гражданам Украины только в случае угрозы национальной безопасности.

«Довольно интересно, что Зеленский, похоже, отказывается от антикоррупционных институтов и преследует конкретных высокопоставленных олигархов», – подчеркивает немецкое медиа.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.