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Немецкие СМИ: Зеленскому не нужна борьба с коррупцией, его цель – Медведчук

30.06.2021 / 16:01
Президент Украины Владимир Зеленский, прикрываясь борьбой с коррупцией, преследует конкретных политиков, которых считает своими конкурентами, в частности председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом пишет сайт крупной немецкой медиакомпании Bne IntelliNews.

Интернет-издание напоминает, что в феврале 2021 года Зеленский ввел санкции против Медведчука, несмотря на то, что согласно украинской Конституции, санкции могут быть применены к гражданам Украины только в случае угрозы национальной безопасности.

«Довольно интересно, что Зеленский, похоже, отказывается от антикоррупционных институтов и преследует конкретных высокопоставленных олигархов», – подчеркивает немецкое медиа.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

Медведчук, Зеленский
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