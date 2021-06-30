ЕСПЧ назвал дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России

Соответствующая информация размещена на сайте ЕСПЧ.

Сообщается, что заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России" назначено на 24 ноября 2021 года.

Отметим, в прошлом году Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России, связанный с катастрофой самолета рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года. В иске российскую сторону называют ответственной за нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Позже стало известно, что суд объединил дело Украины против России с иском Нидерландов.

Напомним, в мае Нидерланды подали еще один иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17.

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