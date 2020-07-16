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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России в деле MH17

16.07.2020 / 17:18
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации за ее причастность к сбиванию самолета MH17 в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Правительство Нидерландов подало заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Это касается сбивания рейса MH17 17 июля 2014 года над территорией Восточной Украины», - говорится в сообщении.

По данным правительства Нидерландов, MH17 был сбит зенитной ракетной системой "Бук", которая принадлежала Российской Федерации.

Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за смерть 298 человек, и нарушило статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира, в том числе 196 граждан Голландии и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Россия не признает себя виновной в смерти пассажиров и членов экипажа.

Источник

иск, ЕСПЧ, MH17
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