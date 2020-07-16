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Второй раз за неделю на трассе под Киевом произошло смертельное ДТП

16.07.2020 / 17:59
В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева

15 июля около 15:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольсквагеном", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольсквагена" погибли на месте, а водитель последней машины сейчас в больнице.

Напомним: 12 июля в результате ДТП на Столичном шоссе в 5 км от Киева погибли двое взрослых и двое детей. Правоохранители задержали 39-летнего водителя-правонарушителя.

По предварительным данным, он столкнулся с другим авто, что двигалось впереди в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Хюндай", в котором ехала семья.

Источник

полиция, ДТП
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