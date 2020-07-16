В ЦИК прогнозируют сложности с проведением местных выборов

А также создать неоправданные сложности и привести к непрогнозируемым результатам, отмечают в Центральной избирательной комиссии.

"Проект постановления о создании и ликвидации районов (рег. №3650) фактически предусматривает значительное укрупнение районов, что будет существенно влиять на осуществление отдельных избирательных процедур при организации подготовки и проведения местных выборов. В случае его принятия в состав ряда новосозданных районов будет входить более 700 избирательных участков, а, следовательно, соответствующие районные избирательные комиссии должны будут обеспечивать как образование соответствующего количества участковых комиссий, так и администрирования избирательного процесса на них. Такая нагрузка создает серьезные риски надлежащей организации избирательного процесса и требует соответствующей корректировки избирательного законодательства", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Также в Комиссии отмечают, что дальнейшее промедление с принятием законопроекта об усовершенствовании избирательного законодательства (рег. №3485) и вступлением его в силу может привести к невозможности совершения отдельных процедур, направленных на подготовку к местным выборам 25 октября, поскольку представление кандидатур в ЦИК для формирования теризбиркомов продлится с 26 июля по 5 августа.

Кроме того, в ЦИК обращают внимание, что в случае непринятия решения о создании новых районов необходимо будет вносить коррективы в избирательное законодательство, поскольку по решению правительства отдельные новосозданные ОТГ относятся к разным районам, что повлечет проблемы с проведением выборов в райсоветы: приведет к неопределенности с образованием округов, организацией голосования, установлением итогов и результатов голосования в таких громадах и районах.

"Учитывая изложенное, призываем Верховную Раду Украины как можно скорее урегулировать проблемные вопросы и создать качественную законодательную основу для организации подготовки и проведения в Украине местных выборов 25 октября 2020 года", - резюмировали в ЦИК.

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