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События в стране положительно оценивают 21,5% украинцев, 60,5% считают, что события развиваются в неправильном направлении

16.07.2020 / 16:16
Направление, в котором развиваются события в Украине, считают правильным 21,5% украинцев. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова совместно в Фондом "Демократические инициативы".

Негативно ситуацию в стране оценивают 60,5% респондентов.

Согласно данным опроса, 20% украинцев верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% считают, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта MATPA посольства Нидерландов в Украине.

Источник

опрос, оценка, события
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