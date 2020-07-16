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В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ

16.07.2020 / 15:54
На столичной Оболони обнаружили тело мужчины, при погибшем было удостоверение сотрудника СБУ.

Об этом сообщили пресс-офицер Оболонского райуправления полиции Диана Шутько и пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Правоохранители обнаружили около 2 ночи на улице Иорданской тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. При нем было удостоверение сотрудника СБУ".

По словам Шутько, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Правоохранители ждут заключение, общаются с близкими и родными мужчины.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили факт смерти своего сотрудника. Но отметили, что следствие ведет полиция.

Источник

Киев, СБУ, сотрудник СБУ
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