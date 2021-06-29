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Слуга народа рассказал, почему законопроект о ликвидации ОАСК лежит без движения

29.06.2021 / 11:17
Неотложный президентский проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева "застрял" в комитете ВР по вопросам правовой политики из-за того, что члены комитета, во-первых, ждут позиции Высшего совета правосудия, а во-вторых – некоторые из них сопротивляются продвижению документа.

Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин в интервью Зеркалу недели

Прямая речь: "Я лично полностью поддерживаю законопроект президента. Но прежде чем описывать ситуацию в комитете скажу, что мы все это время с большим терпением ждали адекватной справедливой реакции Высшего совета правосудия на обнародованные факты и материалы по конкретным судьям этого суда. Отсутствие этой реакции смущает и только подтверждает то, насколько серьезные у нас проблемы в судебной ветви власти".

13 апреля Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.

Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных должностных лиц и других лиц подозревают в создании преступной организации, захвате госвласти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали еще 17 июля 2020 года.

Костин согласен с тем, что в сложившейся ситуации иного решения, кроме ликвидации такого суда, быть не может. Однако отметил, что "не один в комитете".

Он добавил, что в ведении комитета находятся вопросы конституционности, и каждый законопроект на стадии предварительного рассмотрения сканируется на этот счет, а это не является формальной процедурой.

По словам главы комитета, за внесение законопроекта о ликвидации ОАСК в повестку дня Рады проголосовали 9 из 17 присутствующих на комитете (всего 22 члена). Он добавил, что голосовали за это лишь члены фракции "Слуга народа", а другие - активно сопротивлялись.

Прямая речь: "Причины подобной позиции каждого отдельного народного депутата или фракции могут быть самыми разными. Вы говорите о возможном влиянии каких-то сил, у меня нет фактов, поэтому не могу это оценивать и комментировать. Но каждый из членов комитета аргументировал свою позицию. Заседание проводилось онлайн и послушав его, можно узнать, кто как голосовал и понять, как непросто принимаются коллегиальные решения".

Справка: Андрей Костин является основным коммуникатором со стороны Украины с международными партнерами и Венецианской комиссией. Он входит в ключевой внутренний пул людей, занимающихся вопросами судебной реформы в Украине.

Напомним: судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – они будут уволены.

Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд.

Источник

ОАСК, Костин
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