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Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

25.06.2021 / 13:50
Президент Украины Владимир Зеленский указом №264 24 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о продлении и введении по предложению Нацбанка Украины новых санкций к 55 российским банкам, платежным системам и так называемым "центральным банкам" из ОРДЛО.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в этом списке по-прежнему, в частности, Банк Москвы, Газпром Банк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

В отношении банков, у которых в Украине работают "дочки", ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.

Источник

банки, ОРДЛО, Зеленский
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