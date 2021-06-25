Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в этом списке по-прежнему, в частности, Банк Москвы, Газпром Банк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

В отношении банков, у которых в Украине работают "дочки", ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.

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