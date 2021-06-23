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Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

23.06.2021 / 13:14
Национальный банк Украины (НБУ) не будет продолжать введенные в 2020 году антикризисные инструменты, в частности реструктуризацию кредитов, в связи с исчерпанием транзитивной природы потенциальных реструктуризаций.

Об этом сообщила первая замглавы правления НБУ Екатерина Рожкова.

"Нет смысла продолжать использование тех антикризисных инструментов, которые были введены НБУ (...) Да, это было введено вовремя и дало банкам возможность быстро сделать все необходимые реструктуризации, но в настоящее время транзитивная природа потенциальных реструктуризаций уже исчерпана (...) Потому мы не будем эти инструменты продолжать", – сказала она в ходе пресс-брифинга во вторник.

Рожкова отметила, что заемщики, которые все еще находятся в сложном финансовом положении, имеют скорее фундаментальные и структурные проблемы, чем транзитивные.

Источник

НБУ, реструктуризация
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