Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

Об этом сообщила первая замглавы правления НБУ Екатерина Рожкова.

"Нет смысла продолжать использование тех антикризисных инструментов, которые были введены НБУ (...) Да, это было введено вовремя и дало банкам возможность быстро сделать все необходимые реструктуризации, но в настоящее время транзитивная природа потенциальных реструктуризаций уже исчерпана (...) Потому мы не будем эти инструменты продолжать", – сказала она в ходе пресс-брифинга во вторник.

Рожкова отметила, что заемщики, которые все еще находятся в сложном финансовом положении, имеют скорее фундаментальные и структурные проблемы, чем транзитивные.

Источник