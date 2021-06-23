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Календарь перерасчета пенсий: насколько вырастут выплаты до конца года

23.06.2021 / 14:16
Пенсионный фонд Украины напомнил календарь перерасчетов пенсий в 2021 году - в частности, 1 июля 2021 года вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Кроме этого, с 1 июля 2021 года вырастут размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат.

Также предполагается, что с 1 июля 2021 года получателям пенсий, назначенных по 31 декабря 2020 года согласно закону № 1058, которые не перечислялись в 2021 году в связи с увеличением прожиточного минимума/минимальной заработной плати, не индексировались на коэффициент 1,11 устанавливается доплата 100 грн.

Кроме этого, согласно календарю, с 1 октября 2021 года устанавливаются выплаты до 400 гривен лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн.

А с 1 декабря 2021 года в связи с очередным ростом прожиточного минимума вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж. Вырастут и размеры надбавок, доплат, повышений, минимальных пенсионных выплат.

Также 1 декабря 2021 года вырастет минимальная заработная плата с 6 тыс грн до 6,5 тыс грн - в связи с этим вырастет и размер минимальной пенсии 65-летним лицам.

Напомним: сообщалось, что с 1 июня около 700 тыс работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий, в среднем рост будет на 170-180 грн.

Сообщалось, что пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Источник

пенсии, перерасчет пенсий
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