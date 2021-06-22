Войти | Зарегистрироваться
12:32

вторник,
22 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны

22.06.2021 / 12:20
В столичном Парке Вечной Славы управделами УПЦ почтил память погибших – 80 лет со дня начала войны
Источник: Центр информации УПЦ
Богослужение возглавил митрополит Антоний

В киевском Парке Вечной Славы управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), духовенство и студенты Киевских духовных школ, сегодня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, молились о погибших в годы войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, у стеллы на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы была отслужена заупокойная лития по погибшим в годы войны.

Богослужение возглавил митрополит Антоний.

После завершения литии владыка Антоний вместе с духовенством и студентами Киевских духовных школ, возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июня
21 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.