Шойгу приказал нарастить количество российских военных в оккупированном Крыму

Об этом пишет ТАСС.

Так, сейчас около 21 тысячи человек задействованы со стороны Минобороны России в якобы оказании помощи населению Крыма, которое пострадало из-за наводнения

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в Минобороны России.

Военнослужащие проводят работы в 36 населенных пунктах.

Отметим, что в оккупированном Крыму действительно уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 24 человека.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Россия начала стягивать войска к украинским границам на 5 направлениях. В конце апреля российские войска отвели только от админграницы с Крымом.

Источник