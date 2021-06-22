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Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена

22.06.2021 / 13:15
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что США готовили выделение дополнительной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов на случай дальнейшего вторжения РФ.

Об этом сообщил Салливан в комментарии Fox News

Прямая речь: "Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, которая должна быть потрачена к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили каждую копейку каждого доллара из этих 275 миллионов долларов для Украины. Джо Байден сдержал свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, направив им весь объем санкционированной помощи в сфере безопасности.

Дополнительные 100 миллионов долларов были пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Это деньги сверх 275 миллионов долларов. И он был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч российских войск. Когда эти войска отошли и не вошли в Украину, мы держали этот пакет в резерве на случай, если он может понадобиться в будущем.

…Русские знают, что он есть, и украинцы знают, что он есть, но идея о том, что мы отказали в какой-либо помощи в области безопасности Украине – просто нонсенс".

Напомним, издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета вооружения и военной помощи на 100 млн долларов. Пакет якобы готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях, однако, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Владимира Путина.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки назвала "нонсенсом" информацию о задержке помощи Украине в сфере безопасности. В то же время, она отметила, что в США подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Министр обороны Андрей Таран назвал провокацией и инфовбросом информацию СМИ о якобы замороженном США предоставлении Украине помощи в сфере безопасности.

Источник

США, финансирование, вторжение
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