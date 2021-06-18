Кабмин отменил запрет на въезд из Индии, где бушевал опасный штамм вируса

Об этом свидетельствуют постановление №611 от 16 июня, обнародованное на "Правительственном портале", комментарий Госпогранслужбы УП

Своим решением правительство исключило из своего постановления от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым запрещался пересечении границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, прибывших из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

В ГПСУ "Украинской правде" подтвердили эту информацию.

Теперь на иностранцев, прибывающих из Индии (за исключением определенных категорий: дипломаты, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины ... ред.) распространяются стандартные требования для въезда: наличие полиса страхования, отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс -тест, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Самоизоляция для украинцев, прибывших из Индии, отменяется.

Напомним: Украина со 2 мая запретила въезд с Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране.

31 мая Всемирная организация здравоохранения решила маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".

По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

Академия наук Украины прогнозировала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и через штамм коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

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