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Кабмин отменил запрет на въезд из Индии, где бушевал опасный штамм вируса

18.06.2021 / 09:02
Кабмин отменил запрет на въезд из Индии, где бушевал опасный штамм вируса
Кабинет министров отменил ограничения на въезд на территорию Украины для тех, кто прибывает из Индии.

Об этом свидетельствуют постановление №611 от 16 июня, обнародованное на "Правительственном портале", комментарий Госпогранслужбы УП

Своим решением правительство исключило из своего постановления от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым запрещался пересечении границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, прибывших из Индии или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

В ГПСУ "Украинской правде" подтвердили эту информацию.

Теперь на иностранцев, прибывающих из Индии (за исключением определенных категорий: дипломаты, беженцы, иностранцы, постоянно проживающие на территории Украины ... ред.) распространяются стандартные требования для въезда: наличие полиса страхования, отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс -тест, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Самоизоляция для украинцев, прибывших из Индии, отменяется.

Напомним: Украина со 2 мая запретила въезд с Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране.

31 мая Всемирная организация здравоохранения решила маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. Обнаруженный в Великобритании вариант – "Альфа", обнаруженный в ЮАР – "Бета", в Бразилии – "Гамма", две разновидности "индийского" штамма – "Дельта" и "Капа".

По данным СМИ, по состоянию на 14 июня вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 74 странах. Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

Академия наук Украины прогнозировала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и через штамм коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Источник

коронавирус, Индия
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