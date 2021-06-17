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Антиохийская Церковь поддерживает УПЦ – встреча делегации УПЦ с Патриархом Иоанном

17.06.2021 / 13:09
Антиохийская Церковь поддерживает УПЦ – встреча делегации УПЦ с Патриархом Иоанном
Источник: Центр информации УПЦ
Передайте Блаженнейшему Онуфрию всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х передал слова поддержки Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал митрополита Антония (Паканича), 16 июня делегация Украинской Православной Церкви встретилась с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

«Передайте Блаженнейшему Онуфрию всю мою любовь и уважение, моему возлюбленному брату. И мы знаем его любовь и поддержку. И вы будьте уверены в том, что мы всегда с вами», – сказал Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х.

Митрополит Антоний передал пожертвования, которые были собраны епархиями УПЦ по решению Священного Синода на восстановление храмов Бейрутской митрополии, пострадавших в результате взрыва в порту столицы Ливана 4 августа 2020 года.

Патриарх Иоанн передал слова благодарности всей полноте Украинской Православной Церкви за собранную материальную помощь. По его словам, в Антиохийской Церкви тронуты сопереживаниями и помощью, которую они почувствовали от православного украинского народа.

«Это стало выражением братской любви и проявлением единства братьев во Христе», - подчеркнул Патриарх.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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