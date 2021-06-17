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Зеленский: Nord Stream 2 - это политическое оружие

17.06.2021 / 12:48
Президент Владимир Зеленский рассматривает проект "Северный поток - 2" как политическое оружие против Украины и опасается, что с его запуском вопрос войны на востоке Украины отойдет на второй план.

Об этом он сказал в совместном интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press 14 июня, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

"Если Россия с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для нас «Северный поток - 2» - это оружие против Украины. Кто-то из европейских лидеров сказал: просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантии. Для нас это не об экономике, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока в направлении «Северного потока - 2» всех переигрывает Россия", — заявил Президент.

По его убеждению, Украина должна получить гарантии безопасности, и самая главная из них - это возвращение украинских территорий.

"Если есть шаг по поддержке такого решения со стороны прежде всего России и со стороны стран Европы, которые заинтересованы в «Северном потоке - 2», и у нас параллельно есть, кроме геополитических, энергетические, гарантии безопасности, тогда да - я понимаю. А если этого нет, то это просто подвешивают (ситуацию - ред.) и говорят: давайте мы вам дадим деньги. Деньги ничего не решают", - подчеркнул глава государства.

Зеленский не исключает, что в случае запуска этого газопровода возможно блокирование поставок газа в Украину или транзита через Украину, и все будут обсуждать именно эти вопросы, забывая о войне на Востоке, "или толкать нас к решению этого вопроса через диалог с «представителями Донбасса» - «ЛНР», «ДНР».

"Люди, некоторые страны начнут привыкать к этому, как к ситуации с Крымом. С Крымом такая же история: когда он вернется? "Да никогда не вернется». « А может, вернется». «Так давайте решать вопрос на Востоке». Затем будет «Северный поток - 2», и все скажут: здесь же газ, энергетическая проблема, нечем отапливать людям, холодно зимой, а потом уже о Донбассе... Мне эта тактика понятна. Поэтому для меня «Северный поток - 2» - это оружие, и я откровенно говорю", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, в мае администрация США по требованию законодательных актов PEESA, PEESCA и CAATSA ввела санкции против четырех организаций и 13-ти судов из России, участвующих в проекте Nord Stream 2. В то же время в Госдепартаменте отметили, что не будут вводить ограничения против Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига, мотивировав это «интересами национальной безопасности» США.

Президент РФ Путин заявил, что 4 июня завершена укладка труб на первой нитке газопровода "Северный поток-2", работа на второй нитке продолжается.

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Nord Stream 2, Зеленский
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