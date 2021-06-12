Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия

У тех людей, которые будут жить до последнего момента человеческой истории, тела станут подобными тому, которым обладал Иисус Христос после Воскресения.

Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела - тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после Своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело», - объяснил Патриарх.

Он подчеркнул, что людям уже на земле Господь открывает реальность иной жизни после Второго пришествия.

«Праздник Вознесения приоткрывает нам окно в пока неведомое для нас будущее, в ту загробную перспективу, которая от каждого из нас еще сокрыта, но которая явится, как только перестанет биться наше сердце. Однако уже здесь, на земле, нам даются знаки и, что самое главное, нам дается Божественное свидетельство о реальности иной жизни, в которой мы будем пребывать и душой, и преображенным телом», - отметил Предстоятель РПЦ.

По словам Патриарха, для того чтобы быть с Господом, необходимо «так пройти свой жизненный путь, чтобы и душа, и тело были способны к встрече с Самим Богом и к пребыванию в Его вечном Небесном Божественном Царстве».

«Наученные этой Божественной мудрости, особенно являемой нам через размышления о событии Вознесения, через чтение Писания, посвященного этому событию, мы должны действительно взором своим устремляться за пределы нашей человеческой жизни – в том смысле, что наша ценностная ориентация, наше целеполагание не должны ограничиваться нашей земной жизнью. Мы должны иметь в виду вечную перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает безвозвратно», - подытожил Патриарх Кирилл.