Дело МН17: в суде рассказали, где засекреченные свидетели видели "Бук"

В частности, судьи озвучили, что один из свидетелей около 14:00 17 июля 2014 года видел "Бук", который ехал в сторону поля под Снежным. Он также подтвердил, что из "Бука" стреляли и после этого на установке не хватало одной ракеты.

Другой свидетель сообщил следствию, что по приказу одного из четырех обвиняемых Леонида Харченко он поехал в Донецк, а потом в Снежное. По его словам, он видел "Бук" 17 июля 2014 года вечером после трагедии возле магазина "Фуршет" в городе Снежное.

10 июня закончилось четвертое заседание суда по существу. Следующее состоится 17 июня 2021 в 10:00, по местному времени.

В течение первых четырех дней слушаний по существу по делу МН17 судьи озвучили некоторые материалы расследования. Также были представлены видео и фото и озвучены показания свидетелей. В суде также представили некоторые фрагменты телефонных разговоров, в которых фигурируют четверо обвиняемых: трое россиян Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Также в суде достаточно подробно были представлены собранные следствием доказательства транспортировки ЗРК «Бук».

Напомним, в Нидерландах на судебном заседании по рассмотрению по существу дела о сбитом в 2014 году Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17, обнародовали новые телефонные разговоры четырех обвиняемых.

На заседании достаточно детально были представлены видео и карты транспортировки ЗРК "Бук".

Судья Дагмар Костер, зачитывающий детали дела, в очередной раз отметил, что все обнародованные материалы являются результатом расследования, а суд свое мнение выскажет только после завершения рассмотрения дела по существу.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17.

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