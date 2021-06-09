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Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

09.06.2021 / 18:12
Соединенные Штаты рассчитывают увидеть результаты в борьбе с коррупцией и реформе корпоративного управления в Украине до встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по вопросам ассигнований Сената США.

"Украина сталкивается с агрессией с двух сторон: с внешней из России и внутренней - коррупционными силами, которые отводят ее от демократии, которую она пытается построить. Есть ряд сфер, в которых для Украины важно достичь прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему, которая будет функциональной и тщательно избираться и иметь независимый надзор, корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - сказал Блинкен.

Он отметил, что принятие законодательства по борьбе с коррупцией это хороший шаг, но этого недостаточно, поскольку его необходимо воплотить на практике.

"Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал о том, что это не только слова на клочке бумаги, а что они чего-то стоят", - добавил Блинкен.

Как известно, Байден во время телефонного разговора 7 июня пригласил Зеленского посетить США в июле.

Как сообщалось, Офис президента удалил из сообщения о разговоре Зеленского и Байдена слова о том, что президент США поддержал евроатлантическую интеграцию Украины и предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку предоставления ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

Позже в Офисе президента заявили, что итоговое сообщение по результатам телефонного разговора было сделано "исходя из общей атмосферы переговоров", а позже начались консультации сторон по уточнению "дипломатических формулировок".

Источник

Байден, Зеленский, Бликен
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