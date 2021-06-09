«Дай на лапу!» Правоохранители взяли на взятке директора Института рыбного хозяйства НААН Украины

Сотрудники прокуратуры города Киева совместно с представителями ДВР ЧП Украины задержали на взятке директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины. Как стало известно, глава учреждения успел получить первую взятку в размере 20 000 грн, которые ему перевели на счет в банке, а затем был задержан правоохранителями.

О задержании подозреваемого в получении взятки сообщила прокуратура г. Киева.

«В Киеве при оперативном сопровождения ДВР ЧП Украины задержан директор Института рыбного хозяйства НААН Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», - сообщила прокуратура Киева.

По данным следствия, руководитель учреждения вымогал у частного предпринимателя взятку за то, чтобы получить в аренду имущество государственного предприятия. Физическое лицо-предприниматель должен был платить чиновнику взятку в сумме 20 000 грн ежемесячно «сверху», кроме официального платежа за аренду. О преступлении директора Института рыбного хозяйства НААН Украины в прокуратуру сообщил преподаватель Национального авиационного университета (НАУ) Максим Яли.

Как сообщают СМИ, в ближайшее время задержанному вручат «подозрение». Суд готовится рассмотреть вопрос об избирании для него меры пресечения. Прокуратура совместно с ДВР ЧП провела обыски в здании на улице Обуховская в Киеве, где расположен институт.

В данный момент досудебное следствие продолжается.

По данным СМИ, директором Института рыбного хозяйства НААН Украины является доктор сельскохозяйственных наук, профессор Игорь Грициняк.

Д-р с.-х. наук Игорь Грициняк входит в состав Совета директоров по вопросам международного сотрудничества Сети научных центров аквакультуры стран Восточной и Центральной Европы (NACEE). Грициняк также занимает должность главного редактора журнала «Рибогосподарська наука України».