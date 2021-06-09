Войти | Зарегистрироваться
18:19

среда,
09 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

09.06.2021 / 17:18
Президент Украины Владимир Зеленский предложил участникам заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей создать в каждой из 1 551 существующих в стране громад новый парк.

"Хочу предложить участникам Конгресса совместную цель – это 1551 новый парк, то есть один новый парк в каждой громаде. Другими словами – давайте сажать вместе", - заявил Зеленский во время выступления на открытии заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Днепре 8 июня.

Президент напомнил, что накануне в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Экология" он подписал указ о создании проекта "Зеленая страна", цель которого - в увеличении площади украинских лесов, а именно в том, чтобы на протяжении трех лет высадить в Украине 1 млрд деревьев.

"На нашей площадке (палаты регионов Конгресса – ред.) должно существовать обсуждение внедрения важного. Защита окружающей среды может стать первым объединяющим делом для всех", - добавил он.

Источник

парк, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.