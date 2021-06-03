Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также правительство назначило еще одним заместителем главы Минздрава Петра Емца.

"Кабинет Министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения", - написал Ляшко.

Напомним, Игорь Кузин до настоящего времени занимал должность заместителя генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».

Главным государственным санврачом ранее был Виктор Ляшко, которого 20 марта назначили министром здравоохранения.

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