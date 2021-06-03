Сегодня Православная Церковь чтит Киево-Вышгородскую икону Божьей Матери

Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день памяти сретения Киево-Вышгородской, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, святыня является самой ранней из известных сохранившихся и одной из самых чтимых чудотворных икон.

Согласно преданию, Владимирская икона Божией Матери была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым сидел за трапезой Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом.

В 1131 икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре города Вышгорода под Киевом.

Большинство исследователей полагает, что Вышгородскую реликвию создали византийские мастера, но есть допущение, что ее написал преподобный Алипий Печерский, известный киевский иконописец XI–XII столетий. С самого начала своего существования святое изображение Богородицы особо почиталось русичами, практически сразу сделавшись национальной святыней.

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский 1155 принес икону во Владимир и поместил в построенном им знаменитом Успенском соборе. С тех пор икона получила название Владимирской.

Празднование Божией Матери в честь Владимирской иконы в июне совершается в благодарность за избавление Руси от нашествия хана Ахмата.

В 1480 году при Иване III Васильевиче хан Золотой Орды Ахмат с войсками подошел уже к реке Угре. Целый день войска хана и князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги решили, что их заманивают в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом.

В благодарность за освобождение Руси от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

Перед Владимирской иконой молятся о сохранении страны, защите от врагов. К образу обращаются во время различных бедствий и просят Богородицу о помощи в исцелении от болезней.