В Киеве УПЦ проведет конференцию по противодействию домашнему насилию

В столице 15-17 июня состоится Всеукраинская конференция для обмена опытом священников Украинской Православной Церкви по семейному служению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, организатором события является Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи.

«Главная задача конференции - путем обмена опытом и активного диалога между духовенством рассмотреть вопрос кризиса отношений и проявлений домашнего насилия супругов верующих нашей Церкви, в том числе и в семьях священников», - отметили в пресс-службе Синодального отдела.

Оргкомитет привлек профильных специалистов для проведения учебных лекций и практических занятий, чтобы семьям духовенства и мирян Украинской Православной Церкви со всей Украины предоставить необходимые знания и инструменты для укрепления собственных семей, а также донести ключевые вопросы духовной поддержки семейной жизни к священнослужителям епархий.

«Важным ожиданием от работы конференции является налаживание процесса предоставления необходимой помощи при епархиальных отделах по делам семьи и на приходах Украинской Православной Церкви», - подчеркнули в Семейном отделе.

Как сообщалось ранее, в Лазурном Херсонской области 130 священнослужителей и мирян, которые работают с молодежью, прибыли на Всеукраинскую конференцию глав и представителей епархиальных молодежных отделов Украинской Православной Церкви.