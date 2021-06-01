Глава ВОЗ: настало время для международного соглашения о готовности к пандемии

Он считает, что настало время для такого договора.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор ВОЗ также сказал на заключительном заседании ежегодной недельной ассамблеи министров, что агентству ООН нужно устойчивое и гибкое финансирование.

"Единственная рекомендация, которая, по моему мнению, сделает больше всего для укрепления ВОЗ и глобальной безопасности в области здравоохранения - это рекомендация договора о готовности к пандемии и реагированию, которая также может укрепить отношения между государствами-членами и способствовать сотрудничеству. Это идея, время которой пришло", - сказал Тедрос.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус предположил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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