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В УПЦ хотят, чтобы украинская власть не лукавила перед Фанаром о религиозной свободе

29.05.2021 / 11:45
В УПЦ хотят, чтобы украинская власть не лукавила перед Фанаром о религиозной свободе
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ в настоящее время не ощущают задекларированной главой Офиса Президента свободы, а наоборот, – мы встречаемся с дискриминацией практически на всех уровнях

Верующие Украинской Православной Церкви не ощущают задекларированной главой Офиса Президента Украины свободы, а наоборот – сталкиваются с дискриминацией практически на всех уровнях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, епископ Виктор (Коцаба) в своем Телеграм прокомментировал слова главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака о том, что сейчас в Украине все конфессии чувствуют себя свободно и независимо.

Епископ Виктор напомнил, что на встрече с представителем Константинопольского патриархата митрополитом Эммануилом (Адамакисом), которая состоялась в Киеве 27 мая, глава ОП Андрей Ермак сообщил, что все конфессии в Украине чувствуют себя «свободно и независимо», а Президент Владимир Зеленский «не использует Церковь в политических интересах».

«Что ж, верующие Украинской Православной Церкви действительно хотели бы, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский не наследовал своего предшественника по отношению к Церкви и не пытался использовать ее для достижения каких-то политических целей», – отметил владыка.

Он добавил, что по Конституции Церковь в Украине отделена от государства, а потому попытки использовать ее, влияя на внутрицерковную жизнь и заставляя следовать определенной политической идеологии, «не только антиконституционны, но и ведут к поражению».

«Кроме того, верующие УПЦ в настоящее время не ощущают задекларированной главой Офиса Президента свободы, а наоборот, – мы встречаемся с дискриминацией практически на всех уровнях. И речь не только о захватах храмов, но и об антицерковных законах, о недопуске наших священников в ВСУ, о притеснениях от чиновников на местах, об агрессивной риторике в СМИ и прочее», - сказал архиерей.

«Поэтому следует отметить, что действительно хорошие слова о свободе для всех религиозных конфессий должны стать действительностью, а не оставаться только желаемой призрачной реальностью», – подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
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