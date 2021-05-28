Приобретенный иммунитет от COVID-19 может сохраняться не менее года

Об этом пишет The New York Times.

Ученые проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусной болезнью примерно год назад. Клетки, которые сохраняют память о вирусе, находятся в костном мозге и могут помогать вырабатывать антитела в случае необходимости, согласно одному из исследований.

Согласно выводам исследователей, большинству людей, которые выздоровели после COVID-19 и позже сделали прививку, не понадобятся так называемые "усилители вакцин". Но вакцинированным, которые никогда не заражались, понадобятся повторные прививки, так же как и тем, кто был инфицирован, но не получил надежного иммунного ответа.

Согласно данным другого исследования, так называемые В-клетки памяти продолжают циркулировать и укрепляться в течение 12 месяцев после первичного заражения.

"Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, который получает человек после инфицирования коронавирусом или вакцинации, вероятно, является долговременным", - отметил иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Генсли.

По мнению исследователей, В-клетки памяти, образованные в ответ на инфицирование болезнью COVID-19 и усиленные прививкой вакциной, настолько мощные, что препятствуют даже новым штаммам вируса.

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