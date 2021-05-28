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Болгария обновила условия въезда для украинцев с 1 июня

28.05.2021 / 14:22
Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны, согласно которому с 1 июня до 31 июля разрешено въезжать гражданам Украины на определенных условиях.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии, пишет "Европейская правда".

Согласно решению, на территорию Болгарии разрешен въезд при наличии одного из следующих документов:

- сертификата вакцинации о завершении программы вакцинации против COVID-19. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного срока со дня введения последней дозы. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, дата вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя / владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, его выдавшего;

- справки, показывающей отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну. В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат;

- документа, показывающего положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат.

Детям до пяти лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательного ПЦР-теста или положительного теста на антитела.

Источник

въезд, вакцинация, Болгария
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