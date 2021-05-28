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Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

28.05.2021 / 12:49
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", – указал Арахамия на инвестфоруме в г.Днепр 27 мая.

Источник

Слуга народа, Арахамия
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