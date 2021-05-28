Войти | Зарегистрироваться
13:20

пятница,
28 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черкассах освящен новый храм УПЦ

28.05.2021 / 12:22
В Черкассах освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В престол нового храма поместили частицу святых мощей преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца

В Черкассах освятили новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин великого освящения храма в честь великомученика Димитрия Солунского на территории Черкасского химического завода «Азот» совершил архиепископ Феодосий (Снигирев).

Перед богослужением архиепископ Феодосий рассказал прихожанам о важном символическом значении священнодействий, которые будут сейчас совершаться.

Архиерей поздравил присутствующих с тем, что они являются непосредственными участниками радостного события рождения храма.

В престол нового храма поместили частицу святых мощей преподобномученика Макария, Переяславского и Каневского чудотворца. Архиерею сослужили клирики Черкасской епархии.

Освятив храм, владыка поблагодарил руководство и работников завода, ведь именно их трудами был возведен храм в честь великомученика Димитрия. Архиепископ Феодосий отметил церковными наградами тех, кто приложил усилия в деле храмостроительства. 

После богослужения руководство «Азота» провело для архиерея и гостей экскурсию по территории завода.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 мая
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.