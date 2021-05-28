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Разумков: сейчас нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы вынести на референдум

28.05.2021 / 12:18
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что по состоянию на сегодняшний день нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы вынести в ближайшее время на всеукраинский референдум.

"Подходить к этим вопросам (проведения всеукраинских референдумов – ред.) нужно взвешенно: не выносить что-нибудь, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", – сказал Разумков в эфире Радио НВ 27 мая.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства подписал документ 8 апреля.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

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ВР, Разумков
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