Войти | Зарегистрироваться
13:20

пятница,
28 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Полтаве православные волонтеры УПЦ передали подарки детскому реабилитационному центру

28.05.2021 / 12:11
В Полтаве православные волонтеры УПЦ передали подарки детскому реабилитационному центру
Источник: Центр информации УПЦ
Волонтеры передали сладкие подарки для воспитанников центра

В Полтаве священники Украинской Православной Церкви и волонтеры передали благотворительную помощь воспитанникам Полтавского учебно-реабилитационного центра.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, волонтеры передали сладкие подарки для воспитанников центра, а также пообщались с директором центра Любовью Сичкарь и обсудили актуальные вопросы педагогики и волонтерства. Директор центра поблагодарила отца Андрея и всех неравнодушных за благотворительную помощь.

В этот же день волонтеры центра «Благо» передали благотворительную помощь в виде одежды и обуви пациентам Полтавской областной клинической психиатрической больнице им. Мальцева.

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 мая
27 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.