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Так грамотно применить стратагему «Заманить тигра с горы на равнину» может только настоящий политический стратег - доктор наук о разгроме, который устроил Медведчук в суде

24.05.2021 / 19:12
Медведчук в борьбе против политических репрессий со стороны власти применил китайскую стратагему, поэтому власть во главе с Зеленский получила такой сокрушительный разгром в суде.

Так доктор социологических наук и профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев прокомментировал решение суда, отклонившего требование прокуратуры взять под стражу главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом Кутуев написал в Facebook.

Кутуев привел пример из истории правления прусского монарха Фридриха Великого, иллюстрирующий, какую важную роль играет независимый суд.

«Наблюдая за последними событиями в украинской политике, вспоминается легенда о временах правления прусского короля Фридриха Великого. Короля Пруссии очень раздражала ветряная мельница, расположенная рядом с его загородным дворцом Сан-Суси. Услышав от могущественного и воинственного монарха угрозу, что его мельница будет разрушена, мельник воскликнул в ответ: «А что, в Берлине больше нет судей?». То есть, мы видим, что независимые суды являются важнейшей составляющей той Европы, куда наши власть имущие на словах так стремятся. К слову сказать, король Фридрих обуздал своё желание разрушать мельницу, и она и по сей день является частью дворцового ансамбля», - привел пример Кутуев.

По словам Кутуева, не оправдался расчет власти на то, что суд выступит инструментом для политических репрессий против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

«Эти уроки европейской истории стоило бы изучить власть имущим для осознания того, что суды существуют не для того, чтобы с их помощью проводить политические репрессии в отношении оппозиции во главе с В. Медведчуком. Тем более что все обвинения по факту развалились в суде. А картина, когда судья отчитывает прокурорских за то, что они не предоставили суду доказательства, уже вошла в историю Украины», - подчеркнул доктор наук.

Кутуев охарактеризовал проигрыш власти как epic fail вследствие того, что Медведчук применил известный прием политической борьбы под названием «Заманить тигра с горы на равнину».

«А в целом проигрыш в суде – это, что называется, epic fail. Так грамотно применить китайскую стратагему «Заманить тигра с горы на равнину» может только настоящий политический стратег. Поэтому Медведчук имеет полное право записать себе в актив победу, а власть во главе с Зеленским еще долго будет ощущать последствия этого оглушительного разгрома», - заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.

суд, Медведчук, Кутуев
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