Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Русской Православной Церкви в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечает день своего тезоименитства.

«Ваше Первосвятительское служение, озаренное силой Божественной благодати, укрепляется молитвенным заступничеством Вашего святого покровителя, явившего своей богобоязненной жизнью непоколебимую стойкость в вере и путь праведности на земле. Следуя его яркому примеру, Вы, Ваше Святейшество, ревностно созидаете Православную веру в сердцах и душах Вашей многочисленной паствы», – сказано в поздравительном адресе.

Предстоятель Украинской Православной Церкви пожелал Патриарху Кириллу крепости сил и помощи Божией в Патриаршем служении.

«Пусть Всемилостивый Господь молитвенным предстательством Вашего Небесного покровителя укрепит Вас в дальнейших трудах на благо Святой Своей Церкви, сохраняя Вас в добром здравии, мире и благоденствии на многая лета», – сказал Митрополит Онуфрий.