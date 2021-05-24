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Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя

24.05.2021 / 19:00
Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель Украинской Православной Церкви пожелал Патриарху Кириллу крепости сил и помощи Божией в Патриаршем служении

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с днем небесного покровителя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Русской Православной Церкви в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечает день своего тезоименитства.

«Ваше Первосвятительское служение, озаренное силой Божественной благодати, укрепляется молитвенным заступничеством Вашего святого покровителя, явившего своей богобоязненной жизнью непоколебимую стойкость в вере и путь праведности на земле. Следуя его яркому примеру, Вы, Ваше Святейшество, ревностно созидаете Православную веру в сердцах и душах Вашей многочисленной паствы», – сказано в поздравительном адресе.

Предстоятель Украинской Православной Церкви пожелал Патриарху Кириллу крепости сил и помощи Божией в Патриаршем служении.

«Пусть Всемилостивый Господь молитвенным предстательством Вашего Небесного покровителя укрепит Вас в дальнейших трудах на благо Святой Своей Церкви, сохраняя Вас в добром здравии, мире и благоденствии на многая лета», – сказал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл, Митрополит Онуфрий
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