Патриарх Кирилл рассказал о подвиге равноапостольных Кирилла и Мефодия

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий были призваны к тому, чтобы принести свет Христовой истины на север, с тем чтобы ко Христу обратились славяне.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в своей проповеди, сообщает patriarchia.ru.

Святейший Патриарх рассказал, что святые Кирилл и Мефодий стали именоваться равноапостольными, потому что они распространяли веру Христову и были продолжателями святых апостолов.

«Церковь нашу мы называем апостольской - потому, что она была основана Господом через святых апостолов. А апостолы разнесли по всему миру Божественный дар, явленный в день Святой Пятидесятницы — день основания Церкви Христовой. Христианские общины, получившие этот дар через святых апостолов, стали образовывать местные Церкви, соединенные, однако, через Самого Христа во единое тело Церкви Вселенской. Именно поэтому Апостольская Церковь и существует до сего дня и распространена по всей вселенной, а те, кто распространял веру Христову, кто нес свидетельство о Христе распятом и Воскресшем, кто создавал местные общины, — продолжатели святых апостолов — стали именоваться равноапостольными. Таких выдающихся равноапостольных мужей мы сегодня и вспоминаем молитвенно — святых Кирилла и Мефодия», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель напомнил о выдающейся роли святых Кирилла и Мефодия в распространении веры Христовой в Восточной Европе.

«Они вышли на проповедь в IX веке. Уже много столетий минуло со времен апостольской проповеди, но значительная часть Европы всё еще не была просвещена светом Христовой истины. И мы знаем, что особо выдающуюся роль в распространении веры Христовой в Восточной Европе имели святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, два образованных мужа. Старший, Мефодий, впоследствии ставший епископом, и младший, Кирилл, человек особенно одаренный, занимавший высокое положение при византийском императорском дворе, — именно они были призваны к тому, чтобы принести свет Христовой истины на север, с тем чтобы ко Христу обратились славяне. Святые равноапостольные мужи совершили этот подвиг, и потому мы называем святых Кирилла и Мефодия просветителями славян, а значит, и наших предков», - сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, этот подвиг невозможно забыть, и потому имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия поминаются и на святой проскомидии, и на многих богослужениях, но особенно в день их памяти.

«Мы обращаем к ним свою молитву, чтобы они своим предстательством пред Господом и Спасителем не оставили свое наследие — славянские народы. Конечно, мы молимся и особенно просим их о всей исторической Руси, которая стала наследницей Византии и, пройдя через кровавые гонения, нашествия иноплеменников, междоусобные брани, не только сохранила, несмотря на тяжелейший исторический опыт, наследие святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, но и приумножила это наследие», - отметил Предстоятель.

«Мы были бы абсолютно другими, если бы не вера православная, через святых равноапостольных Кирилла и Мефодия пришедшая в жизнь наших славянских народов, в том числе народов, составляющих историческую Русь. Их молитвами да хранит Господь в сердцах наших веру православную, а народ наш — в благочестии и чистоте», - подытожил Предстоятель РПЦ.