Войти | Зарегистрироваться
14:11

четверг,
20 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук автоматически вызывает симпатию у людей, потому что противостоит непопулярной политике Зеленского – Азаров

20.05.2021 / 13:32
Симпатии большинства украинцев на стороне Медведчука, потому что люди видят, что он является противником войны на Донбассе, а также непопулярного политического курса власти во главе с Зеленским.

Так общественный активист Вячеслав Азаров прокомментировал в Facebook ход судебного процесса против главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Медведчук сам пришел в Офис генпрокурора за получением подозрений, получил и вышел. Госизмена, попытка присвоения национальных ресурсов, нарушение правил войны», – перечислил общественный активист обвинения в адрес оппозиционного политика.

Вместе с тем Азаров уверен, что, несмотря на тяжелые обвинения, судебный процесс только добавит популярности оппозиционному политику.

«Не представляю, какими могут быть более тяжкие обвинения со стороны государства. Но при власти комедиантов даже они превращаются в фарс и пиар для обвиняемого», – констатировал общественный деятель.

Азаров пояснил, что Медведчук выступает против войны на Донбассе, а также против непопулярной политики Зеленского, поэтому симпатии людей на стороне оппозиционного политика.

«Первое, потому что полностью девальвировано само понятие государства, его авторитета и надежности, а война предельно непопулярна. И второе, потому что преследуемый оппонент крайне непопулярной политики автоматически вызывает симпатии», – резюмировал общественный деятель Вячеслав Азаров.

Азаров, Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.