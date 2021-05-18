Золотарев: «Ответка» от Кремля за Медведчука наверняка прилетит

Об этом в комментарии «Главреду» заявил политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Коммуникация между странами (Украиной и Россией. – Ред.), если и останется, то будет очень жесткой. Путин не будет впрягаться публично за Медведчука, но спустя какое-то время «ответка» от Кремля точно прилетит. Например, РФ может объявить внезапные учения в Керченском проливе, что чревато экономическими потерями, так как через порт в Мариуполе проходит треть украинской валютной выручки, запустят «Северный поток-2» и транзит газа, из-за чего Украина снова попадет на деньги», – отметил эксперт.

С ним согласен российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский, прокомментировавший ситуацию в программе «НаБело» с журналисткой Наташей Влащенко.

Эксперт перечислил людей, которых, по его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский считает своими политическими противниками.

«Мы видим, что Владимир Зеленский бьет по штабам. Он определил четырех своих оппонентов в борьбе за избрание на второй срок. Это – Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко и Виталий Кличко. Его задача «зачистить» этих людей, политически, экономически, по максимуму до ближайших выборов, которые, на мой взгляд, могут быть и досрочными», – подчеркнул Белковский.

Прогнозируя возможную реакцию на это российского Президента, публицист предположил, что Путин из-за Виктора Медведчука не будет вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

«Но всяческие дальнейшие экономические санкции возможны, которые затронут интересы некоторых украинских олигархов, всё еще являющихся крупными поставщиками разного рода товаров и услуг в Россию. Пострадает и студия «Квартал-95», для которой Россия является важнейшим рынком сбыта ее продукции», – озвучил свое мнение Белковский.

При этом, пояснил эксперт, на тотальную защиту со стороны США Киев рассчитывать не может, поскольку американцы видят, что каких-то реальных реформ европейского, евроатлантического типа в Украине не проводится.

Также Станислав Белковский указал на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в открытую заявил, что круглосуточный домашний арест Медведчука – это фактически взятие заложника.

«Медведчука могут обменять на какое-то количество украинских граждан, находящихся в российских местах лишения свободы. Это дает основания Путину кого-нибудь из украинских граждан дополнительно арестовать на территории России или лиц, связанных с украинским бизнесом. А Путин умеет так арестовывать, чтобы на него никто не подумал», – сделал свой прогноз публицист.

Поэтому, резюмировал российский публицист, вопрос заключается в том, стоит ли за гонениями на Медведчука хоть какая-нибудь политическая стратегия, или это просто система подготовки переизбрания Владимира Зеленского на новый срок, в том числе и на возможных досрочных выборах, которые могут случиться уже в этом году.