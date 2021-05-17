Обвинения некоторых СМИ в антизападной риторике - сведение личных счетов

Авторы материала утверждают, что они проанализировали самые популярные нарративы антизападной и антидемократической пропаганды, нашли ее источники и идентифицировали лиц, стоящих за ее систематическим распространением.

В числе таких назван и телеграмм-канал "Под мантией". Судьи прокомментировали данную информацию.

"Помойка «Детектор медиа» включила нас в телеграмм-каналы с якобы антизападной риторикой. Спасибо нескольким людям за то, что нас включили в рейтинг таких уважаемых каналов. Например, Наташе Соколенко, экс-членькине Общественного совета доброчесности (ОСД). Она один из членов правления «Детектор медиа». Это та самая личность, которая кошмарила судей, брала благодарность за позитивные выводы ОСД и после окончания членства приобрела себе квартирку. Мы не раз вспоминали ее в своих публикациях", - отмечают авторы поста.

"Да и неприятно же Наталье читать о ее тупых соросятских друзьях - Мишке Жернакове и Ромке Маселко. И естественно, «антизападными» высказываниями соросята считают наши публикации о:

- сумасшедших многомиллионных тратах Вали-Колхозницы на ремонты своих кабинетов, когда в судах первой инстанции нет финансов на бумагу и марки;

- о беспредельных решениях реформированного ВАКС и ВС;

- о желании Вали и Ко уволить судей первой и апелляционных инстанций и о планах по урезанию им вознаграждения;

- о любителе погулять за деньги Бахматюка Артемке Сытнике и о непотизме, который он развел в НАБУ", - считают судьи.