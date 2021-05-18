24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский

Об этом заявил президент в выступлении на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация"

Прямая речь: "24 августа этого, 2021-го, года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки (бумажные – ред.) для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумаги было действительно не на бумаге".

Зеленский считает, что Украина уже совершила "диджитал революцию".

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за интернет. Ранее это 10 кабинетов – сейчас 1 сайт. Ранее это 50 справок в очередях – сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы – сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП (ФОП) и ООО в режиме онлайн", – сказал Зеленский.

По словам президента, если в прошлом году бизнес онлайн открывали 5% предпринимателей Украины, то сейчас 50%.

Зеленский отметил, что Украина – первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные.

В смартфоне теперь можно зарегистрировать младенца, сменить место регистрации, также действуют цифровые документы и десятки онлайн-услуг.

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