Войти | Зарегистрироваться
10:09

вторник,
18 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский

18.05.2021 / 09:04
24 августа Украина войдет в режим paperless – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Об этом заявил президент в выступлении на "Diia Summit 2.0" в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация"

Прямая речь: "24 августа этого, 2021-го, года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки (бумажные – ред.) для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумаги было действительно не на бумаге".

Зеленский считает, что Украина уже совершила "диджитал революцию".

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, а сейчас надо платить только за интернет. Ранее это 10 кабинетов – сейчас 1 сайт. Ранее это 50 справок в очередях – сейчас 3-4 клика в смартфоне. Ранее недели и месяцы – сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП (ФОП) и ООО в режиме онлайн", – сказал Зеленский.

По словам президента, если в прошлом году бизнес онлайн открывали 5% предпринимателей Украины, то сейчас 50%.

Зеленский отметил, что Украина – первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные.

В смартфоне теперь можно зарегистрировать младенца, сменить место регистрации, также действуют цифровые документы и десятки онлайн-услуг.

Источник

Зеленский, paperless
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 мая
17 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.